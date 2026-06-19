Crodo in diretta con Prem Rawat: la Valle Antigorio si unisce all’evento nazionale

Crodo torna protagonista con un nuovo appuntamento dedicato a Prem Rawat, dopo il successo dell’incontro del 13 aprile che aveva richiamato numerosi partecipanti. Sabato 20 giugno il paese sarà infatti una delle quattro località italiane collegate in diretta con l’evento principale di Bologna, parte della serie “Uncover Life – Scopri la Vita”: alle 18.00 sarà possibile seguire lo streaming presso il Centro Studi di via Pellanda 15. L’evento, in scena a Bologna con la conduzione di Neri Marcorè, l’autore incontra il pubblico collegando idealmente tutta l’Italia grazie al collegamento con quattro località dislocate in diverse zone del Paese: oltre a Crodo, ci saranno Lecce (Puglia), Forza d’Agro (Sicilia) e Poggio Dei Pini (Sardegna).

A Crodo, la serata sarà condotta dall’attrice Valeria Perdonò. L’ingresso è libero e al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.