Domodossola, l'estate si accende con i "Giovedì nel borgo"

Una nuova rassegna animerà le serate d’estate nel centro di Domodossola: dal 25 giugno al 20 agosto il Borgo della Cultura ospita i “Giovedì nel borgo”, una serie di appuntamenti in musica e spettacoli per famiglie proposti dal comune e dalla Pro Loco in collaborazione con Associazione Karma.

I concerti iniziano il 25 giugno in piazza Mercato con “Road Lights”. Il 2 luglio spazio a “Estroverse”, mentre il 9 luglio sarà la volta di “Midnight Kings”. Il 16 luglio ci si sposta in piazza Rovereto con Cristina Meschia, per poi tornare in piazza Mercato il 23 luglio con “Hangovers” e il 30 luglio con “Ice Wings”. Il 6 agosto in piazza Rovereto “Olzer e Colombo”. Ultimi due appuntamenti in piazza Mercato, il 13 agosto con “Luci dell’est” e il 20 agosto con “Snider e Rainelli”. Tutti i concerti hanno inizio alle 21.30.

Nelle stesse settimane sono inoltre previste serate di intrattenimento per bambini e famiglie in piazza Chiossi. Il 25 giugno, il 2, 16 e 23 luglio e il 6 agosto alle 21.00 baby dance con Giorgia Scarafile. Il 9 luglio e il 13 e 20 agosto alle 20.45 laboratori con Aurélie Bou. Il 30 luglio alle 21.00 spettacolo di magia con pupazzi parlanti con Il Cappellaio Matto.

Tutti gli eventi sono gratuiti. In caso di maltempo, le serate musicali si svolgeranno in Cappella Mellerio, tranne quelli del 16 luglio (che si sposterà nel Santuario della Madonna della Neve) e del 6 e 20 agosto (in Collegiata).