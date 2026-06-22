Festa della Madonna della Crosa a Pieve Vergonte

Torna a Fomarco di Pieve Vergonte la Festa della Madonna della Crosa, giunta alla sua 78ª edizione. L’appuntamento è in programma da venerdì 10 a lunedì 13 luglio, con un ricco calendario di eventi che unisce musica, tradizione religiosa, gastronomia e momenti di socialità per tutte le età.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Crosa, prenderà il via già giovedì 9 luglio alle 21 con la tradizionale e suggestiva accensione della Croce, rito simbolico che segna l’apertura ufficiale della festa. Da lì in avanti, per quattro giorni, l’area di Fomarco si trasformerà in un punto di ritrovo per l’intera comunità, con numerosi posti a sedere al coperto, servizio ristorazione, bar e angolo cocktail.

Il programma entrerà nel vivo venerdì 10 luglio, con l’apertura dell’area feste alle 18 e la camminata non competitiva “Crosa in Corsa” alle 20 lungo i sentieri della zona. La serata proseguirà con la musica dell’Orchestra spettacolo “Tikozzi Band” e il dj set di Garro&Mella. L’evento sarà anche dedicato alla memoria di Simone Grossi, con una parte del ricavato devoluta in beneficenza.

Sabato 11 luglio spazio ancora alla musica e al ballo con la serata danzante affidata all’Orchestra spettacolo “Flu Band”, a partire dalle 21, dopo la riapertura pomeridiana della festa alle 16.

Domenica 12 luglio sarà la giornata dedicata ai momenti più tradizionali e religiosi. La mattina si aprirà alle 9 con la riapertura dell’area feste, seguita dalla Santa Messa delle 11 con la partecipazione della Corale Sant’Orsa e dal pranzo sotto i castagni alle 12. Nel pomeriggio il Corpo Musicale di Fomarco accompagnerà i presenti dalle 14.30, seguito dal Santo Rosario alle 15. Alle 17 si terrà il tradizionale Torneo di Rana, mentre in serata, dalle 21, la musica dell’Orchestra spettacolo “Ornellas Group” animerà la serata danzante.

La chiusura della festa è prevista per lunedì 13 luglio, con la riapertura dell’area alle 14 e attività e giochi per bambini. Alle 18 si celebrerà la Santa Messa in ricordo dei defunti del Comitato Crosa, mentre la serata finale sarà affidata, dalle 21, all’Orchestra spettacolo “Paolo Bertoli”, che chiuderà ufficialmente la manifestazione.