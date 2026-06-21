Domodossola, il campanile della Collegiata diventa “Monumento Vivo”

Oggi, domenica 21 giugno, alle ore 18.45, in via Pellanda a Domodossola, si terrà la proclamazione del campanile della Collegiata come “Monumento Vivo”, un riconoscimento che valorizza non solo il suo significato storico e culturale, ma anche il suo ruolo nell’ecosistema urbano.

A spiegare il senso dell’iniziativa è Vanda Cecchetti: "Abbiamo voluto proporre una serie di appuntamenti dedicati alla terra e al valore della nostra biodiversità – spiega –. Oggi, giorno del solstizio d'estate, proclameremo il campanile della Collegiata "Monumento Vivo", perché ospita numerose colonie di rondoni, specie preziose per l'equilibrio ambientale. A seguire organizzeremo un aperitivo che avrà come protagonisti i prodotti stagionali del nostro mercato".