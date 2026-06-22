Mergozzo celebra le Penne Nere: conferenza storica e raduno della Bassa Ossola

Sabato 27 giugno alle 17.00 l’Antica Latteria di Mergozzo ospita “Penne nere – storia ed evoluzione degli Alpini dal 1872 a oggi”, una conferenza dedica alla storia degli Alpini promossa dai gruppi di Domodossola, Mergozzo e Bracchio, in collaborazione con il comune di Mergozzo.

L’incontro aprirà ufficialmente i festeggiamenti per la quarta edizione del raduno dei gruppi Alpini della Bassa Ossola appartenenti alla sezione di Domodossola. Relatore sarà il mergozzese Carlo Fedeli, ricercatore di storia locale nonché Alpino in armi che, come istruttore di Mountain Warfare presso la celebre Scuola di Aosta, si occupa della formazione delle nuove generazioni di Penne Nere.

La conferenza ripercorrerà, con particolare attenzione ai legami con il territorio, le principali vicende che hanno portato alla costituzione e alla consacrazione della Specialità Alpina: dalle guerre mondiali alla stagione della leva per approdare in un’attualità ricca di richiami al passato e nuove sfide. A introdurre l’argomento ci saranno i saluti istituzionali del sindaco di Mergozzo, Massimiliano Stoto, Capogruppo degli Alpini di Bracchio e del cavalier Giovanni Grossi, sergente in congedo e presidente della sezione di Domodossola dell’Associazione Nazionale Alpini.

L’evento proseguirà domenica 28 giugno con il ritrovo dei gruppi alle 09.30 al campo sportivo di Mergozzo, la resa degli onori al Vessillo della sezione di Domodossola, la santa Mmssa celebrata dal parroco don Massimiliano Maragno, la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto e il pranzo.