"Il futuro delle Alpi": se ne parla a Toceno

È in programma per sabato 27 giugno alle 17.00, nella sala parrocchiale di Toceno, l’incontro “Giovani donne e uomini di montagna - il futuro delle Alpi”, un appuntamento promosso dal comune di Toceno con il periodico di cultura alpina “Il Rosa”, in collaborazione con la Pro Loco, le associazioni, la Soms Valle Vigezzo e il premio letterario “Salviamo la montagna”.

L’occasione è la dichiarazione, da parte dell’Onu, del 2026 quale “anno internazionale dei pascoli e dei pastori”, che mette al centro simultaneamente sia l’allevamento animale basato sui pascoli e i territori che ne derivano, sia le famiglie contadine e i pastori che li rendono possibili.

Nel corso dell’incontro a Toceno, interverranno diversi esperti del settore: Paolo Crosa Lenz, studioso di storia delle Alpi, sul tema “Pascoli e pastori nella storia della Val d’Ossola; Ornella Barre, dirigente scolastica dell’istituto Innocenzo IX di Baceno, su “Attualità e prospettive future dell’istruzione agraria”; Michele Sigaudo, direttore didattico dell’Institut Agricole Régional Valle d’Aosta, si occuperà del “ruolo della scuola agraria sulle Alpi”. Durante la conferenza si dialogherà con gli studenti e con gli ex allievi della scuola agraria ossolana e valdostana. Le conclusioni saranno a cura di Maurizio Marzagalli, presidente dell'associazione culturale “Il Rosa”. L’iniziativa gode del patrocinio delle Unioni Montane Valle Vigezzo, Valli dell'Ossola, Alta Ossola, Media Ossola.