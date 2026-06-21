Santa Maria Maggiore, torna il weekend del Folklore

Sabato 27 e domenica 28 giugno torna a grande richiesta il Weekend del Folklore, appuntamento ormai consolidato di inizio estate che anima Santa Maria Maggiore con musica, danze, rievocazioni storiche e tradizioni popolari.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione e nata nel 2022 per celebrare i 100 anni del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo, è organizzata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e identitario della valle dei pittori grazie all’impegno del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo.

La giornata di sabato si apre alle 10 con un suggestivo flash mob itinerante: i figuranti in abiti tradizionali attraverseranno vie e vicoli del centro storico, offrendo ai visitatori un viaggio nel tempo tra fine Settecento e inizio Ottocento. Il momento culminerà alle 11.30 in Piazza Risorgimento con balli e canti popolari.

Nel pomeriggio, alle 17, il Gruppo Folkloristico sarà presente al taglio del nastro della mostra estiva del Comune presso il Centro Culturale Vecchio Municipio.

La giornata si concluderà alle 21 nel Parco di Villa Antonia con lo spettacolo del Gruppo Folkloristico Castelraimondo (Marche), accompagnato dalla degustazione dei tradizionali stinchéet e dall’allestimento di una piccola osteria.

Domenica sarà il momento centrale del Weekend del Folklore. Alle 10 partirà la grande sfilata con quasi 400 partecipanti provenienti da gruppi nazionali e internazionali, inclusa la vicina Svizzera. Il corteo attraverserà il centro storico partendo da Piazza Gennari fino a Piazza Risorgimento, accompagnato dalle musiche della Bandella Vigezzo, della Banda Musicale Alpina di Malesco e della Banda di Druogno.

Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale, seguita dalla rievocazione storica della Milizia Tradizionale di Calasca in Piazza Risorgimento.

Dal pomeriggio, dalle 15, il Parco di Villa Antonia ospiterà la festa finale con musiche, danze e momenti di convivialità, oltre alla tradizionale degustazione di stinchéet e alla piccola osteria allestita nell’area.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, lo spettacolo del sabato si svolgerà al Centro del Fondo, mentre la sfilata domenicale sarà annullata e la Santa Messa si terrà direttamente in chiesa. Anche le esibizioni pomeridiane saranno trasferite nella struttura coperta del Centro del Fondo.