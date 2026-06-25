Parcheggi a pagamento, si torna a parlarne in consiglio comunale

Il consiglio comunale di Domodossola è convocato martedì 30 giugno alle 18.00, nella sala storica del Palazzo Municipale. Tra i tanti punti all’ordine del giorno, si tornerà a parlare anche di parcheggi, tema più volte affrontato negli ultimi mesi, in particolare in seguito alla “rivoluzione” della sosta a pagamento introdotta dal comune.
A sollevare la questione sono due interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza all’amministrazione. In particolare, il gruppo Partecipazione Attiva interrogherà la giunta sull’istituzione di parcheggi a pagamento fuori dal centro storico. Il gruppo Impegno Civico per Domodossola, invece, presenta un’interpellanza in merito alla “concessione tramite finanza di progetto della gestione integrata del servizio di sosta a pagamento dei lavori di realizzazione di una nuova area parcheggio e degli interventi di efficientamento energetico sul territorio del comune di Domodossola”.
Nel corso della seduta, il consiglio si occuperà anche della discussione di altri punti all’ordine del giorno, quali le modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, l’approvazione del regolamento per la videosorveglianza e un’interpellanza del Partito Democratico sullo stato di degrado del cimitero cittadino.