Trontano, Matteo Chiodin si dimette da consigliere comunale

Matteo Chiodin, 23 anni residente nella frazione di Cosasca, si è dimesso da consigliere comunale a Trontano e da consigliere dell'Unione dei Comuni della Media Ossola. Chiodin, che dalle elezioni del 2024 ricopriva questo ruolo, ha motivato la sua decisione in una lettera che ha inviato al sindaco e reso pubblica ai residenti tramite l'affissione nelle bacheche del paese.

“Ho capito provandoci – dice Matteo – che questo ruolo non fa per me. Ho capito di non avere il carattere giusto per ricoprire questa figura che, seppur “piccola”, all'interno di un comune è importante e se presa nel verso giusto nel suo piccolo può fare la differenza. Mi spiace ma con me non è stato così. Mi scuso di non poterlo comunicare di persona ai residenti – prosegue Chiodin - ma soprattutto a chi mi ha dato il voto alle ultime elezioni, a chi ci ha creduto tracciando la croce sul mio nome, chiedo scusa, ci ho provato ma non fa per me. Auguro buon lavoro all'amministrazione comunale, a tutti i corpi e le associazioni di volontari del comune”.

Ieri sera si è tenuto il consiglio comunale e vi è stata la presa d'atto delle dimissioni e la nomina di un nuovo rappresentante del comune nel consiglio dell'Unione Media Ossola. “Mi spiace - ha detto il sindaco Renzo Viscardi - è una scelta personale. Ringrazio Matteo Chiodin per l'impegno profuso a favore della comunità”. Il nuovo rappresentante nell'Unione Media Ossola in seguito alle dimissioni del consigliere è Lorenzo Pilatti.

Matteo Chiodin inoltre collabora con altri volontari del paese per la manutenzione di sentieri e prati in montagna, in particolare per il taglio dell'erba del cimitero di Cosasca San Lorenzo, un impegno che, dice, continuerà a portare avanti.

Sempre ieri in consiglio comunale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti per il biennio 2026–2027, nonché la stima per il biennio 2028–2029, elaborati secondo il Metodo Tariffario Rifiuti di Arera.