Post social sulla premier Meloni: Noi Moderati critica la vicesegretaria Pd del Vco

“Apprendiamo con stupore che la vicesegretaria provinciale del Partito Democratico del Vco abbia condiviso sui social un meme che ironizza su una presunta gravidanza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni”. La denuncia arriva, in una nota, da Ermanno Savoia, segretario provinciale di Noi Moderati Vco.

“Da anni – prosegue - assistiamo a continue campagne contro il sessismo, gli stereotipi di genere e ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. Principi che dovrebbero essere condivisi e difesi da tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Proprio per questo riteniamo particolarmente grave che una rappresentante istituzionale e dirigente di partito scelga di diffondere contenuti che ridicolizzano una donna sulla base di aspetti personali e non delle sue idee o delle sue scelte politiche. La critica politica è non solo legittima, ma essenziale in una democrazia. Ben diverso è ricorrere all'ironia su una presunta gravidanza o su elementi che nulla hanno a che vedere con il confronto politico. Si tratta di un comportamento che rappresenta una evidente caduta di stile e che contraddice i principi di rispetto e parità che spesso vengono pubblicamente rivendicati”.

“Il rispetto delle donne non può essere applicato a seconda della convenienza politica. O vale per tutte, oppure rischia di trasformarsi in uno slogan privo di credibilità – conclude Savoia -. Per tali ragioni auspichiamo che il Partito Democratico provinciale prenda una posizione chiara e valuti le conseguenze di quanto accaduto, affinché venga riaffermato un principio semplice ma fondamentale: il rispetto delle donne deve valere sempre, senza eccezioni e senza doppi standard”.