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Politica | 22 giugno 2026, 10:00

Villadossola revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini, Pd: "Atto giusto e necessario"

Il segretario del circolo cittadino Gibertoni: "Una valore ancora più forte per il nostro comune, profondamente legato alla storia della Repubblica dell'Ossola"

Villadossola revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini, Pd: &quot;Atto giusto e necessario&quot;

“Il Circolo Pd di Villadossola e della Valle Antrona accoglie con soddisfazione la decisione del Consiglio comunale di Villadossola di revocare all’unanimità la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Si tratta di un atto importante, dal forte valore simbolico e civile, che riporta la nostra comunità dalla parte dei valori della Resistenza, dell’antifascismo e della Costituzione repubblicana”. Lo afferma, in una nota, il segretario del circolo Fabio Gibertoni.

“La proposta - prosegue - presentata in consiglio comunale da Uniti per Villa, vogliamo ribadirlo con forza, ha trovato l’adesione unanime di tutte le forze presenti. Questo risultato conferma quanto fosse giusto e necessario affrontare finalmente una questione che non riguarda il passato in senso astratto, ma il significato che una comunità vuole attribuire ai propri atti e alla propria memoria pubblica. Il Circolo Pd Villa ritiene che questa decisione assuma un valore ancora più forte per Villadossola, città medaglia d’argento al valor militare per la Resistenza e profondamente legata alla storia della Repubblica dell’Ossola. Revocare una cittadinanza onoraria a Mussolini significa riaffermare, senza ambiguità, l’incompatibilità tra quei simboli e i principi democratici su cui si fonda la nostra Repubblica”.

“In questo senso, il voto unanime del consiglio rappresenta un segnale di maturità istituzionale e di unità democratica - conclude Gibetoni -. Il Circolo Pd Villa ringrazia tutte le consigliere e tutti i consiglieri che hanno contribuito a questo esito, e riconosce il lavoro svolto da chi ha portato il tema all’attenzione dell’assemblea comunale”.

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l.b.

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