Alpe Veglia, il campeggio dell’Isola resta chiuso per tutta la stagione

Le Aree Protette dell’Ossola hanno comunicato che il campeggio in località Isola, all’Alpe Veglia, non sarà accessibile per tutta la stagione. La decisione è legata alle conseguenze del violento nubifragio che il 29 giugno 2024 colpì il territorio, provocando danni significativi all'interno del Parco Naturale Veglia Devero.

Secondo quanto reso noto dall'ente di gestione, l'evento meteorologico ha compromesso gravemente l'area del campeggio, interessando sia le strutture sia l'assetto naturale della zona. In particolare, i corsi d'acqua presenti nell'area hanno subito importanti e irreversibili modifiche morfologiche, alterando profondamente il contesto ambientale.

A ciò si aggiungono i consistenti fenomeni di trasporto e deposito di materiale roccioso e terroso causati dalla piena, che hanno interessato l'intera area e ne hanno compromesso la fruibilità. Le condizioni attuali non consentono pertanto l'utilizzo del campeggio in sicurezza. Per questi motivi il campeggio dell'Isola rimarrà chiuso e inaccessibile per tutta la stagione.