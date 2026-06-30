Formazza, il 3 luglio debutta la But Warm Up

Sarà una corsa aperta a tutti, ma anche un momento di festa e solidarietà, ad aprire il conto alla rovescia verso la But Formazza. Venerdì 3 luglio debutta infatti la But Warm Up, una prova non competitiva di 8 chilometri organizzata da Formazza Event lungo le strade della piana di Formazza, una settimana prima della gara internazionale di trail running in programma l'11 luglio.

La partenza è fissata alle 20.30 da Valdo, nello stesso punto da cui prenderà il via la But. La partecipazione è aperta a tutti, senza particolari vincoli: l'obiettivo è correre, al proprio ritmo, condividendo una serata che vuole coinvolgere non solo gli atleti, ma anche residenti e appassionati.

L'iscrizione costerà 5 euro e potrà essere effettuata direttamente sul posto. L'intero ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Domodossola, con cui Formazza Event ha avviato una collaborazione anche per l'organizzazione della But. Le somme raccolte contribuiranno all'acquisto di un mezzo di soccorso off-road 4x4 destinato agli interventi in ambiente montano.

Pur non essendo una competizione vera e propria, la Warm Up prevede una classifica finale con premi per i primi tre uomini e le prime tre donne. Al termine della corsa la serata proseguirà con musica, street food e birra, trasformando l'evento in un'occasione di ritrovo prima del grande appuntamento dell'11 luglio.