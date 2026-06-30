Ciclismo, Lorenzo Soldarini conquista il Memorial Paolo Riva

Il ciclista Lorenzo Soldarini continua a confermarsi tra i protagonisti della stagione Allievi. Il 16enne di Domodossola, portacolori del Pool Cantù-Sovico-GB Team e campione regionale piemontese di categoria, ha conquistato domenica il 7° Memorial Paolo Riva disputato domenica a Lurago d'Erba, centrando anche la leadership del Giro della Provincia di Como.

Una giornata da assoluto protagonista quella del giovane ossolano, costruita sulla grande continuità di rendimento nelle due prove in programma. Al mattino, nella gara in linea di 53 chilometri, Soldarini ha promosso l'azione decisiva insieme a Lorenzo De Vecchi, mantenendo il comando della corsa fino allo sprint conclusivo, dove ha chiuso al secondo posto proprio alle spalle del corridore della Bustese Olonia.

E' arrivata un'altra prestazione di altissimo livello nella cronoscalata di due chilometri. Anche in questo caso Soldarini ha conquistato la piazza d'onore, terminando a un solo secondo dal vincitore Riccardo Longo dell'Alba Orobia Biassono.

I due secondi posti sono bastati al corridore domese per aggiudicarsi la classifica combinata del Memorial Paolo Riva, con sei punti di vantaggio su De Vecchi e sette su Longo. Un successo che gli permette inoltre di balzare in testa sia alla classifica generale del Giro della Provincia di Como sia a quella riservata agli scalatori.