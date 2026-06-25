Marco Bacrima sul tetto del mondo: medaglia d'oro nella mountain bike ai World Championship Sports Game

È tornato a casa con la medaglia d'oro al collo l'atleta ossolano Marco Bacrima. Ennesimo trionfo per il ciclista che, dopo essere riuscito a conquistare la maglia tricolore di campione nazionale di Gravel Csain (Centri sportivi aziendali e industriali), ora è arrivato sul podio e ha conquistato la medaglia d'oro ai giochi mondiali dedicati a diverse discipline sportive - tra queste la mountain bike - che si sono tenuti a Frederikshavn in Danimarca dal 10 al 14 giugno, organizzati dal World Championship Sports Game. Questa rassegna mondiale dedicata allo sport d'impresa ha riunito oltre 3.000 atleti impegnati in 29 discipline sportive.

Marco Bacrima, atleta dell'Asd Mavik Sport, si è laureato campione mondiale della sua categoria, tenendo alti i colori azzurri e della delegazione Csain.

La gara di mountain bike si è articolata su due prove: una cronometro in salita (Hill Climb) e una gara di Cross Country (Xc) che si sono svolte nei suggestivi percorsi della foresta locale con temperature di 16 gradi al massimo. L'atleta ossolano ha primeggiato contro atleti internazionali nella sua categoria d’età.

“La Danimarca è bellissima, le persone sono gentilissime e l'organizzazione è stata impeccabile. L'avevo promesso a mia mamma che è mancata ad aprile – dice Marco, felice con un filo di commozione –. Ai giochi mondiali a Catania nel 2024 avevo vinto la medaglia di bronzo. Quando sono tornato a casa, mia mamma mi aveva ha detto 'solo di bronzo me l'hai portata' e io ho risposto che la prossima volta avrei fatto meglio. Questa vittoria – dice - la dedico alla memoria di mia mamma e agli amici fraterni. La vita è come un viaggio, ed io voglio farlo in bicicletta”.