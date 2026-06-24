Tennis giovanile, Spadone e Bassa trionfano al Kinder di Torino: ora la “Destinazione Roma”

Destinazione Roma. Federico Spadone e Lorenzo Bassa l'hanno fatto ancora: trionfi al torneo Kinder di Torino e biglietto staccato per la Capitale. Spadone nel torneo under 10, che contava al via 40 iscritti, ha fatto un percorso da protagonista: in finale superato Pietro Ferrari per 6-4, 6-2.

Tra gli under 12 Bassa è stato il più bravo dei 56 atleti al via: in finale ha avuto ragione di Cesare Scanavino. Combattutissimo il primo set, vinto al tie-break dall'ossolano per 7-6. In discesa il secondo set, finito 6-1.