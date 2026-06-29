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Sport | 29 giugno 2026, 15:34

Ciclismo, Ponti (Pedale Ossolano) terzo nel Comasco

Da segnalare anche il secondo posto per Lorenzo Soldarini deel Pool Cantù Sovico

Gabriele Ponti

Gabriele Ponti

Terzo posto per Gabriele Ponti del Pedale Ossolano -FilippoGannaAcademy nella gara a frazioni valida per 36° Trofeo Maria Rovelli– 7° Memorial Paolo Riva – 4a edizione ‘De La Rizzada’, che si è corsa nel Comasco

L’ossolano, nella impegnativa corsa in linea di 55 , si è piazzato terzo dopo il vincitore Lorenzo De Vecchi della Bustese Olonia e  un altro ossolano, Lorenzo Soldarini (portacolori del Pool Cantù Sovico). I due hanno chiuso lo sprint in volata e Ponti è arrivato a 21’’,  qualificandosi per la cronometro del pomeriggio, vinta da Riccardo Longo (Biassono), davanti a Soldarini e Nicolò Chiarello (Cassano Magnago). Tredicesimo Ponti.

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