Ciclismo, Ponti (Pedale Ossolano) terzo nel Comasco

Terzo posto per Gabriele Ponti del Pedale Ossolano -FilippoGannaAcademy nella gara a frazioni valida per 36° Trofeo Maria Rovelli– 7° Memorial Paolo Riva – 4a edizione ‘De La Rizzada’, che si è corsa nel Comasco

L’ossolano, nella impegnativa corsa in linea di 55 , si è piazzato terzo dopo il vincitore Lorenzo De Vecchi della Bustese Olonia e un altro ossolano, Lorenzo Soldarini (portacolori del Pool Cantù Sovico). I due hanno chiuso lo sprint in volata e Ponti è arrivato a 21’’, qualificandosi per la cronometro del pomeriggio, vinta da Riccardo Longo (Biassono), davanti a Soldarini e Nicolò Chiarello (Cassano Magnago). Tredicesimo Ponti.