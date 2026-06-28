Elisa Longo Borghini nella storia: settimo titolo italiano su strada, record assoluto

Elisa Longo Borghini continua a riscrivere la storia del ciclismo italiano. La campionessa ornavassese della Uae Team Adq ha conquistato il suo settimo titolo italiano su strada, imponendosi in solitaria nella prova disputata con partenza e arrivo a Pordenone sulla distanza di 120 chilometri. Un successo che le permette di superare il primato di Maria Canins, fino a oggi detentrice del record con sei maglie tricolori.

La gara è stata interpretata alla perfezione dalla formazione della Uae Team Adq, che ha controllato la corsa fino al momento decisivo. L'attacco vincente è arrivato sulla terza e ultima ascesa al Castello di Caneva, dove Longo Borghini ha cambiato ritmo, staccando tutte le avversarie. Da quel momento la piemontese ha affrontato in solitaria gli ultimi 30 chilometri, incrementando il proprio vantaggio fino al traguardo del Velodromo Bottecchia.

L'unica a provare a resistere è stata Monica Trinca Colonel, che ha cercato di rimanere a contatto prima di arrendersi, chiudendo al secondo posto con un ritardo di 20 secondi. Alle sue spalle Elisa Balsamo ha regolato il gruppo delle inseguitrici, conquistando il terzo gradino del podio.

Tra le protagoniste di giornata anche l'ossolana Francesca Barale, autrice di una prova convincente. La giovane ossolana è rimasta nel gruppo delle migliori per tutta la corsa, chiudendo al decimo posto assoluto e confermando il suo ottimo stato di forma.

Al termine della gara Longo Borghini ha commentato così la sua impresa: “Gli ultimi 25 chilometri sono stati molto duri a causa del caldo, ho provato a gestirmi bene fino all'arrivo. Sapevamo di dover fare una corsa dura e cercare di stancare le avversarie. Grazie alle mie compagne di squadra per il lavoro straordinario che hanno fatto. Questo quarto titolo consecutivo e il settimo in totale lo dedico proprio a loro”.

Per Elisa Longo Borghini si tratta del quarto titolo italiano consecutivo e del settimo complessivo, un traguardo che la consacra definitivamente come la ciclista più vincente di sempre ai Campionati Italiani su strada.