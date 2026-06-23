Antronesca Trail: Bernardini e Moglia insieme al traguardo, Giacomotti prima tra le donne FOTO

Si è conclusa con successo l'edizione 2026 dell'Antronesca Trail, la gara di corsa in montagna che ha richiamato numerosi appassionati lungo uno dei percorsi più suggestivi del Verbano Cusio Ossola.

Gli atleti sono partiti dalla Collina dello Sport di Villadossola per raggiungere Antrona Schieranco, affrontando gran parte della storica Via Antronesca, antico collegamento tra il fondovalle ossolano e la Valle Antrona. Un tracciato impegnativo di 26 chilometri, caratterizzato da 1.096 metri di dislivello positivo e 450 metri di dislivello negativo, capace di mettere alla prova resistenza, tecnica e preparazione dei concorrenti.

L'immagine simbolo della giornata è arrivata sul traguardo, dove Mauro Bernardini della Fidal Atletica Cistella e Davide Moglia della Fidal ASD Caddese hanno concluso insieme la loro prova dopo aver condiviso la parte finale della gara. I due atleti hanno tagliato il traguardo fianco a fianco in un gesto di grande sportività, con il cronometro che ha assegnato il successo a Bernardini in 2h17'50" e il secondo posto a Moglia in 2h17'51".

A completare il podio maschile è stato Enzo Cottone della Fidal Atletica Avis Ossolana, terzo classificato con il tempo di 2h26'00".

Nella classifica femminile la vittoria è andata a Claudia Giacomotti della Luciani Sport Team, che ha chiuso al diciottesimo posto assoluto fermando il cronometro a 3h02'37". Seconda donna al traguardo è stata Claudia Cartinidella Fidal Atletica Avis Ossolana, ventitreesima assoluta in 3h15'48", mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Paola Borella della Fidal ASD Castiglione Ossola, venticinquesima assoluta con il tempo di 3h18'41".

L'edizione 2026 dell'Antronesca Trail rivestiva un'importanza particolare anche dal punto di vista agonistico, essendo inserita come settima prova del Trofeo Eco Piemonte 2026 e valida per il Campionato provinciale individuale e di società, richiamando così atleti da tutto il Piemonte e dalle regioni limitrofe.

Ancora una volta la manifestazione ha confermato il fascino di un percorso che unisce sport, storia e natura, valorizzando il territorio della Valle Antrona e dell'Ossola attraverso una competizione ormai diventata un appuntamento fisso per gli appassionati della corsa in montagna.