Successo per la "Quatar pass par Vila gourmet": ricavato devoluto al Polo delle Emergenze

Grande soddisfazione a Villadossola per l’ottima riuscita della seconda edizione della "Quatar pass par Vila gourmet", la camminata enogastronomica che si è svolta lo scorso 31 maggio. L’evento è riuscito a unire perfettamente la scoperta del territorio, i piaceri del buon cibo e del vino, la convivialità e, soprattutto, la solidarietà a favore della comunità locale.

Grazie alla partecipazione del pubblico e alla generosità dei produttori de "La Fugascina", il tipico e apprezzato dolce di Mergozzo, l'iniziativa ha permesso di raccogliere e donare 470 euro a sostegno del progetto “Il Polo delle Emergenze”, un'opera di fondamentale importanza per la gestione del soccorso sul territorio.

L’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Villadossola hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti i partner e le associazioni che hanno garantito il successo e la sicurezza della manifestazione.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all'Ais (Associazione Italiana Sommelier) Piemonte del Verbano Cusio Ossola, a Noga Events, al Cai di Villadossola, al Padel Tennis Park e ai militi del Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola, il cui supporto è stato essenziale per la logistica e la gestione dell'evento lungo le varie tappe della camminata.