Fondazione Comunitaria del VCO, si insedia il nuovo Consiglio di amministrazione

Si è ufficialmente insediato martedì 23 giugno, nella sede di Verbania Pallanza, il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola Ente Filantropico, che guiderà l'ente nel quinquennio 2026-2031.

A concludere il percorso di rinnovo degli organi è stato il Comitato di Nomina, presieduto dal prefetto del Verbano Cusio Ossola Matilde Pirrera, che ha individuato i quindici consiglieri chiamati a rappresentare il territorio e a guidare l'attività della Fondazione nei prossimi cinque anni.

Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio ha eletto all'unanimità Claudio Marenzi alla presidenza. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidenti, sono state nominate Francesca Zanetta (indicata da Fondazione Cariplo) e Sabrina Nugo.

Fanno parte del nuovo Consiglio di amministrazione anche Matteo Alessi, Carlotta Bartolucci (candidata tramite bando organizzazioni terzo settore), Mauro Bissattini, Claudia Corbelli (candidata tramite bando organizzazioni terzo settore), Dario Muzzarini, Cristina Pastore (riconfermata dal precedente mandato), Alberto Pavan (riconfermato dal precedente mandato), Angelo Ruffoni (riconfermato dal precedente mandato), Francesco Sarazzi, Raffaele Santini, Valentino Valentini (riconfermato dal precedente mandato) e Giorgia Valle (nominata da Fondazione Compagnia di San Paolo).

Contestualmente sono stati nominati anche gli altri organi statutari. L'Organo di Controllo sarà presieduto da Antonio Prino, affiancato da Alessandro Ambroso e Fabrizio Lagostina. Il Collegio dei Probiviri sarà invece guidato da Ivan Guarducci, con Marco Padulazzi e Roberto Mario Stefano Mattioni quali componenti.

Il presidente Claudio Marenzi ha ringraziato il Consiglio di amministrazione per la fiducia ricevuta e il Comitato di Nomina per il lavoro svolto durante i mesi che hanno preceduto il rinnovo degli organi.

“Un ringraziamento al Consiglio di amministrazione per la fiducia e al Comitato di Nomina per il lavoro svolto in questi mesi. Ora, pronti a ripartire con i programmi operativi della Fondazione che vedranno una prima definizione entro la fine di luglio. Lieto di poter presiedere la prima istituzione filantropica locale con l’impegno a mettere a disposizione competenze e relazioni per la crescita futura della comunità del Verbano Cusio Ossola.”