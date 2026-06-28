Distretto del Commercio di Ornavasso, Premosello Chiovenda e Vogogna: oltre 80mila euro assegnati agli esercenti

Ammontano a 80.615 euro i contributi a fondo perduto assegnati dal Distretto del Commercio di Ornavasso, Premosello Chiovenda e Vogogna a 18 progetti presentati dai commercianti locali nell’ambito del bando riservato alle imprese del commercio, scaduto lo scorso 18 aprile. “La risposta dei commercianti è stata molto positiva - spiega Filippo Cigala Fulgosi, sindaco di Ornavasso, comune capofila del Distretto diffuso -. Abbiamo però ancora una disponibilità di 12.830,71 euro di fondi regionali: per questo, se qualche commerciante non ha ancora presentato domanda, potrà farlo entro il 15 luglio”.

Il bando relativo al secondo sportello, che consentirà di assegnare gli ultimi fondi disponibili, è pubblicato sui siti internet dei tre Comuni aderenti al Distretto diffuso. Sono 18 i progetti già finanziati, con contributi compresi tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 7.000 euro per ciascuna impresa: 10 a Ornavasso, 6 a Vogogna e 2 a Premosello Chiovenda.

Le risorse contribuiranno a migliorare e rafforzare le attività dei negozi di vicinato, che rappresentano non solo un servizio commerciale essenziale, ma anche un importante presidio sociale, soprattutto nei piccoli paesi. I progetti finanziati spaziano dall’innovazione digitale, con interventi per la gestione degli ordini e la stampa digitale, alla sicurezza, attraverso impianti di allarme e videosorveglianza. Sono inoltre previsti interventi sugli arredi interni, con la sostituzione di tavoli, sedie e banconi, e sulle esteriorità degli esercizi commerciali, con nuove tende, insegne e dehors.

“È positivo che a questo bando abbiano partecipato commercianti di tutti e tre i comuni - è il commento anche dei sindaci di Vogogna, Fausto Dotta e di Premosello, Elio Fovanna -. È la dimostrazione dell’importanza dei progetti condivisi, che possono dare un sostegno concreto a chi investe nei nostri paesi, migliorando i servizi, la qualità dell’offerta commerciale e la vivibilità per residenti e visitatori”.

I progetti approvati, nel rispetto delle normative regionali, dovranno essere conclusi entro la fine dell’anno. Il contributo riconosciuto dal Distretto del Commercio sarà pari all’80% dei costi riconosciuti.