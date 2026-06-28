Terremoto in Venezuela, i Padri Rosminiani lanciano una raccolta fondi per sostenere i soccorsi

I Padri Rosminiani hanno avviato una raccolta fondi per sostenere le comunità colpite dal terremoto in Venezuela. A comunicarlo è il Padre generale don Marco Tanghetti che riferisce che è a disposizione un conto per la raccolta fondi.

Intestario del conto è Rosminian Missionaries Formation.

IBAN VA26001000000020168003 BIC: IOPRVAVXXXI

Rosminiani sono presenti in Venezuela e la missione italiana a Maracaibo per opera di Padri e Suore è stata fondata nel 1960 per la cura spirituale dei numerosi italiani emigranti. La missione si è sviluppata nei tre rami della carità spirituale, intellettuale e materiale; e anche geograficamente nelle città di Cabimas e di El Alto de Escuque.

I padri e le suore in Venezuela stanno bene e non hanno avuto danni alle loro strutture. I fondi raccolti arriveranno a un contingente di 60 medici e infermieri che si trova a Maracaibo. A loro è stata assegnata una zona di Caracas di 40 edifici danneggiati e distrutti dove ancora non è arrivato nessun soccorso.

La chiesa di San Francesco e tutto il complesso della missione si offre con i suoi ampi spazi a persone padri, suore e ascritti come viva e fervente opera di evangelizzazione per la città in comunione con la diocesi di Maracaibo. E' punto di riferimento per molti non solo per gli italiani. ma anche per ascritti e amici. Alla raccolta fondi aderisce anche l'Associazione Amici di Rosmini.