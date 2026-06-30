Remember Richy: raccolti 8 mila euro per 'Dottor Clown Vco' FOTO

Una giornata di sole, tanta partecipazione e un obiettivo centrato ancora una volta. È stata un successo l'edizione 2025 di "Remember Richy", la manifestazione organizzata a Domobianca365 in memoria di Riccardo Di Lonardo, che ha permesso di raccogliere 8 mila euro a favore dell'associazione Dottor Clown VCO, confermando il risultato dello scorso anno.

Quest'anno, complice il bel tempo che ha accompagnato la manifestazione dall'inizio alla fine, il programma si è svolto senza interruzioni, consentendo ai tanti presenti di vivere ogni momento della festa. Un finale particolarmente sentito è stato quello dedicato alla musica latina, una delle grandi passioni di Riccardo, che per anni aveva animato serate e locali con il suo entusiasmo. Un omaggio speciale che, nelle prime edizioni, la pioggia aveva impedito di vivere pienamente e che quest'anno ha potuto finalmente regalare ai partecipanti una serata di festa fino all'ultimo.

La giornata si è aperta con la "Gara dei nasi rossi", dedicata ai bambini e ai ragazzi, ed è proseguita con il pranzo, la musica, l'animazione, la presentazione del corso di difesa personale e krav maga e le numerose attività pensate per le famiglie. Dal pomeriggio fino a sera non sono mancati i momenti di intrattenimento, culminati con la tradizionale risottata.

Il risultato più importante resta quello della raccolta fondi: gli 8 mila euro raccolti saranno destinati a sostenere le attività dei Dottor Clown VCO.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutti i volontari, gli artisti, gli animatori e le tante persone che hanno partecipato alla manifestazione, contribuendo al successo dell'iniziativa e trasformando ancora una volta il ricordo di Riccardo Di Lonardo in un concreto gesto di solidarietà.