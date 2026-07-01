Al Congresso del Rotary Club Pallanza Stresa VCO presentato il progetto "Un piatto, un sorriso"

Trasformare le eccedenze alimentari in una risorsa stabile per sostenere le persone in difficoltà, mettendo in rete agricoltura, industria, grande distribuzione e Terzo Settore. È questo l'obiettivo del progetto "Un piatto, un sorriso", protagonista del XIV Congresso del Distretto Rotary 2031, che si è svolto sabato 27 giugno al Regina Palace Hotel di Stresa, alla presenza anche del Rotary Club Pallanza Stresa VCO.

L'appuntamento ha rappresentato un momento di confronto su uno dei temi più attuali, quello della lotta allo spreco alimentare e del sostegno alle fasce più fragili della popolazione, attraverso un modello di collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà del volontariato.

Cuore della mattinata è stato il forum "Il valore del surplus", dedicato al coordinamento della filiera agroalimentare per ridurre gli sprechi e valorizzare le eccedenze, trasformandole in un supporto concreto per mense sociali e servizi di accoglienza del territorio.

Moderato dalla giornalista Antonella Mariotti, il confronto ha riunito rappresentanti di primo piano dei diversi settori coinvolti: il vicepresidente di Confagricoltura Luca Brondelli di Brondello, il Chief Business Officer del Bauli Group Luca Casaura, il direttore Area Piemonte e Valle d'Aosta di Conad Nord Ovest Giuseppe Fornasiero, il presidente del Banco Alimentare del Piemonte Francesco Rondinelli, la vicepresidente della Pia Opera Malati Poveri Anna Paola Calcagni, la presidente della Comunità di Sant'Egidio Piemonte Daniela Sironi, padre Carmine Arice, padre generale del Cottolengo, e la biologa nutrizionista Anna Carlin.

Il progetto distrettuale "Un piatto, un sorriso", sviluppato nel corso dell'anno rotariano 2025-2026 con il coinvolgimento dei 45 club del Distretto 2031 e dei giovani di Rotaract e Interact, ha già prodotto risultati concreti. Le risorse raccolte hanno infatti consentito di donare nuove attrezzature professionali per la cucina del Cottolengo di Torino e un furgone attrezzato destinato alla Comunità di Sant'Egidio di Novara per il trasporto dei pasti, migliorando in modo duraturo la capacità operativa delle due realtà.

Il congresso è stato anche l'occasione per il tradizionale Passaggio del Collare, con il trasferimento delle consegne tra il governatore uscente Felice Invernizzi e la nuova governatrice del Distretto 2031 Elena Gianasso, oltre al passaggio di presidenza dei 45 Rotary Club del Distretto.

L'iniziativa si inserisce nelle aree di intervento promosse dal Rotary International, che comprendono la promozione della pace, la prevenzione e la cura delle malattie, l'accesso all'acqua e all'igiene, la tutela della salute materno-infantile, l'istruzione, lo sviluppo economico delle comunità e la salvaguardia dell'ambiente, confermando l'impegno del Rotary nel promuovere progetti di impatto concreto a livello locale e globale.