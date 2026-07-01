Caldo torrido, arriva una tregua: torna il bollino verde sul Vco

Qualche giorno di tregua dopo l’ondata di caldo torrido che ha investito il territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola nelle scorse settimane. Dopo numerosi giorni da bollino rosso, infatti, dall’ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte emerge una situazione in miglioramento: per la giornata di domani, giovedì 2 luglio, è infatti previsto bollino verde (ovvero, condizioni meteo che non comportano un disagio bioclimatico sulla popolazione). Le temperature massime arriveranno a 32 gradi, mentre le minime sono previste intorno ai 22 gradi.

Bollino giallo, invece, per venerdì 3 luglio, con le massime che si assesteranno sui 33 gradi e le minime a 21 gradi.