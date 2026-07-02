Siccità, a Bracchio limitato l'uso dell’acqua potabile

A causa del perdurare di una situazione di siccità, il comune di Mergozzo ha emanato un’ordinanza urgente che limita l’utilizzo dell’acqua potabile nella frazione di Bracchio. La misura nasce dalla comunicazione della società Acqua Novara Vco, gestore del servizio idrico, che ha segnalato una situazione di carenza idrica ormai critica.

L’ordinanza stabilisce che l’acqua potabile potrà essere impiegata solo per usi strettamente domestici, vietandone l’utilizzo per attività considerate non indispensabili come l’annaffiamento di giardini e orti, il lavaggio di autoveicoli e il riempimento di piscine. Il provvedimento ha effetto immediato e resterà in vigore fino a nuova comunicazione. Il comune invita i cittadini a collaborare responsabilmente per evitare sprechi e garantire la disponibilità di acqua per le necessità primarie.