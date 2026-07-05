Malescorto 2026, una settimana di cinema internazionale

Malesco si prepara ad accogliere una nuova edizione di Malescorto – Festival Internazionale dei Cortometraggi, che dal 20 al 26 luglio trasformerà il Cinema Comunale nel punto di riferimento per gli appassionati di cinema breve. Giunto alla 26ª edizione, il festival conferma il proprio prestigio internazionale con numeri in continua crescita: quest'anno sono stati 9.225 i cortometraggi visionati, provenienti da 98 Paesi dei cinque continenti.

Una partecipazione che consolida il ruolo della rassegna come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al cortometraggio contemporaneo, capace di portare nel cuore della Val Vigezzo storie, linguaggi e culture da ogni parte del mondo.

Ad accompagnare l'edizione 2026 sarà il manifesto "Carosello rosso", realizzato dalla giovane illustratrice Carola Saglio Rossini, allieva della Libera Accademia d'Arte Novalia di Alba. L'opera, ispirata agli antichi dispositivi del pre-cinema come zootropio e cineografo, rappresenta un universo di personaggi e storie in movimento, con una forte predominanza del rosso, colore simbolo del festival.

L'inaugurazione è in programma lunedì 20 luglio alle 21 al Cinema Comunale con Malescorto Surprise Kick-Off Edition, un evento speciale ispirato ai Mondiali di calcio United 2026. La serata proporrà due cortometraggi e un lungometraggio dedicati al rapporto tra cinema e sport, affrontando il tema attraverso prospettive originali e lontane dagli stereotipi.

Dopo il successo dello scorso anno torna anche Malescorto Surprise, formula che accompagnerà le quattro serate della Selezione Ufficiale con cortometraggi a sorpresa, trailer dedicati ai grandi classici della storia del cinema e momenti di approfondimento prima delle proiezioni in concorso.

La Selezione Ufficiale proporrà 28 cortometraggi distribuiti nelle serate dal 21 al 24 luglio, per circa 400 minuti di proiezioni. Il programma offrirà una panoramica del cinema breve internazionale, alternando fiction, documentari e animazione provenienti da Italia, Francia, Regno Unito, Svizzera, Spagna, Russia, Australia, Perù, Pakistan, Sudafrica, Cuba, Messico, Canada, Kazakistan, Israele, India, Belgio, Croazia, Portogallo e Stati Uniti. L'elenco completo delle opere è disponibile sul sito ufficiale del festival.

Il concorso si concluderà sabato 25 luglio con la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno assegnati il Gran Premio Malescorto "Acqua Vigezzo" 2026, il Premio TrasmettereArchitettura, il Premio Associazione Musei dell'Ossola e il Premio del Pubblico "Best Swiss Villages", attribuito attraverso il voto degli spettatori. La giuria sarà composta da Gabriele Lodi Pasini, Antonella De Martino, Paolo Lampugnani e Camila Koller.

Tra le principali novità dell'edizione 2026 c'è Short Italy Under 35, lo Spin-Off conclusivo realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e di Siae nell'ambito del programma "Per Chi Crea". L'appuntamento, in programma domenica 26 luglio alle 21, vedrà protagonisti quattro giovani registi italiani con i cortometraggi Luce verde di Tommaso Diaceri, Prova contraria di Nadir Taji, Il böz e il masaret di Mattia Lia e Ronzio di Niccolò Donatini. Oltre alla presentazione delle opere, gli autori avranno l'opportunità di confrontarsi con i rappresentanti di Film Commission Torino Piemonte, Lombardia Film Commission, Ticino Film Commission, Valais Film Commission e TorinoFilmLab.

Promosso dal Comune di Malesco e dall'Ecomuseo regionale della Pietra Ollare e degli Scalpellini, Malescorto conferma anche quest'anno l'ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti, fino a esaurimento dei posti disponibili, offrendo al pubblico una settimana all'insegna del grande cinema breve internazionale.