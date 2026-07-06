Otto patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno intensificato nel fine settimana i controlli sulle strade del territorio, in modo particolare nelle fasce orarie preserali, in concomitanza con i consueti spostamenti legati al momento degli aperitivi. L'obiettivo primario è stato la garanzia della sicurezza stradale, oltre alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Il bilancio complessivo dell'operazione è di tre persone denunciate a piede libero e cinque segnalate alle autorità amministrative.

L'allerta maggiore si è registrata sul fronte della guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici ben oltre i limiti consentiti. A Omegna, un automobilista 58enne è stato fermato con un tasso pari a 2,34 g/l. A Gravellona Toce, un conducente 60enne ha fatto registrare un valore di 2,01 g/l. L'episodio più critico è avvenuto a Ornavasso, dove un 61enne, conducente di un motociclo è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. Trasportato al locale ospedale per le cure del caso, gli esami medico-legali hanno confermato un tasso alcolemico di 2,26 g/l. Per tutti e tre i soggetti è scattata la denuncia, il ritiro immediato della patente e la confisca dei mezzi.

Nel medesimo contesto operativo, cinque persone sono state segnalate alle Autorità Amministrative competenti: quattro conducenti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici compresi nella fascia amministrativa. Nello specifico, le verifiche stradali hanno permesso di appurare tassi pari a 0,71 g/l (un 24enne controllato ad Anzola d'Ossola), 0,75 g/l e 0,69 g/l (un 25enne e un 28enne, entrambi controllati in Omegna) e infine un 34enne fermato in Baveno con un tasso alcolemico di 0,63 g/l.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, a Verbania i militari hanno controllato un diciannovenne domiciliato a Omegna, trovato in possesso di 0,2 grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Verbania come assuntore (art. 75 D.P.R. 309/1990).

L’arma dei carabinieri ribadisce che i servizi di prevenzione proseguiranno con determinazione nei prossimi fine settimana, al fine di incrementare la sicurezza percepita dai cittadini e garantire il rigoroso rispetto delle norme del Codice della Strada.