Rubata la corona d'oro della Madonna della Neve a Bannio Anzino

Rubata la corona d'oro della statua della Madonna della Neve si Bannio Anzino, in Anzasca. É successo questa notte.

I ladri si sono introdotti nella chiesa del paese e hanno sottratto la corona, un bene di valore sia economico che affettivo, legato storicamente alle tradizioni di Bannio, dove la devozione alla Madonna è forte.

La corona era stata realizzata grazie alle offerte dei banniesi, fondendo l'oro che era stato donato. Un anno da una delegazione di bandiere composta anche dalla Milizia era stata in Vaticano dove papa Francesco aveva benedetto la corona.Il furto ha destato molta sensazione nella comunità banniese che è molto fedele alla Beata Vergine.