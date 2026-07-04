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Cronaca | 04 luglio 2026, 17:40

Incendio a Premosello, un’altra giornata di lavoro per i Canadair VIDEO

Sono proseguite anche oggi le operazioni di spegnimento del rogo che sta coinvolgendo l’area al confine con la Val Grande

Sono proseguite anche per l’intera giornata di oggi, sabato 4 luglio, le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nei giorni scorsi sulle alture di Premosello Chiovenda, nell’area che confina con il Parco Val Grande. A innescare le fiamme sarebbe stato un fulmine caduto durante il violento temporale di mercoledì.

All’opera per il contenimento dell’incendio due Canadair e un elicottero, che hanno affiancato le squadre dei vigili del fuoco e dell’Aib. L’area interessata è ampia: si tratta di oltre un ettaro e mezzo. 

Redazione

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