Incendio a Premosello, un’altra giornata di lavoro per i Canadair VIDEO

Sono proseguite anche per l’intera giornata di oggi, sabato 4 luglio, le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nei giorni scorsi sulle alture di Premosello Chiovenda, nell’area che confina con il Parco Val Grande. A innescare le fiamme sarebbe stato un fulmine caduto durante il violento temporale di mercoledì.

All’opera per il contenimento dell’incendio due Canadair e un elicottero, che hanno affiancato le squadre dei vigili del fuoco e dell’Aib. L’area interessata è ampia: si tratta di oltre un ettaro e mezzo.