Incendio a Premosello Chiovenda, in azione due Canadair e un elicottero

Due Canadair e un elicottero regionale hanno lavorato tutto il giorno sull'incendio che è divampato ieri a Premosello Chiovenda, in località Colma. Si tratta di una zona impervia non raggiungibile a piedi. La scorsa notte la zona è stata controllata da vigili del fuoco e Aib, ma questa mattina l'incendio si è esteso ulteriormente passando da mezzo ettaro a un ettaro e mezzo. Si tratta di un punto molto vicino al Parco Val Grande, che per ora non è stato però coinvolto. Questa sera i mezzi aerei si fermeranno, domani alle 6 è previsto un briefing con il direttore delle operazioni di spegnimento.