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Cronaca | 03 luglio 2026, 17:50

Incendio a Premosello Chiovenda, in azione due Canadair e un elicottero

Le fiamme si sono estese per un ettaro e mezzo in un'area impervia vicino al Parco Val Grande. Domani mattina il briefing per definire le operazioni di spegnimento

Incendio a Premosello Chiovenda, in azione due Canadair e un elicottero

Due Canadair e un elicottero regionale hanno lavorato tutto il giorno sull'incendio che è divampato ieri a Premosello Chiovenda, in località Colma. Si tratta di una zona impervia non raggiungibile a piedi. La scorsa notte la zona è stata controllata da vigili del fuoco e Aib, ma questa mattina l'incendio si è esteso ulteriormente passando da mezzo ettaro a un ettaro e mezzo. Si tratta di un punto molto vicino al Parco Val Grande, che per ora non è stato però coinvolto. Questa sera i mezzi aerei si fermeranno, domani alle 6 è previsto un briefing con il direttore delle operazioni di spegnimento. 

Red. Vb

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