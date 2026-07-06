Re ha il suo ufficio turistico FOTO

Taglio del nastro per il nuovo ufficio turistico di Re. È stato inaugurato sabato mattina, presso la sede della Pro Loco. L'inaugurazione ha visto la partecipazione del presidente del distretto turistico dei laghi Francesco Gaiardelli, del presidente della Pro loco di Re Stefano Valenti, nonché del sindaco Massimo Patritti e del rettore del Santuario della Madonna del Sangue, padre Giancarlo Iulita. “Questa iniziativa è il perfetto esempio di collaborazione tra due enti” ha detto Gaiardelli. Valenti, confermando quanto siano importanti collaborazioni di questo genere, ha inoltre aggiunto che questa iniziativa è un punto di partenza per fare sempre meglio e per cercare di dare sempre di più al territorio ed alla comunità di Re. “Siamo il primo paese al confine con la Svizzera, con questo ufficio si arricchisce l’offerta informativa a livello turistico anche per chi arriva dal vicino Canton Ticino”, ha evidenziato il sindaco Massimo Patritti.