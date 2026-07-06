Di Pietro e Dresti dominano anche a Roma: arriva il quarto successo di fila

Continua la straordinaria stagione di Gabriel Di Pietro e del navigatore ossolano Andrea Dresti, che al Rally di Roma Capitale hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco Due Ruote Motrici, rafforzando ulteriormente la propria leadership nella classifica tricolore.

L'equipaggio, al volante della Peugeot 208 Rally4, ha dominato la gara romana, imponendosi con autorità nella categoria dopo aver preso il comando fin dalle prime fasi della competizione e aver progressivamente aumentato il vantaggio sugli avversari.

Determinante la prestazione del sabato, quando Di Pietro e Dresti hanno fatto la differenza sulle prove più insidiose, conquistando tre successi di prova consecutivi. Anche nell'ultima giornata hanno mantenuto un ritmo elevato, firmando il miglior tempo sulle prove speciali "Monastero-Monte Livata" e "Canterano-Gerano", gestendo poi il vantaggio fino al traguardo.

Il successo nella gara valida anche per il Campionato Europeo Rally rappresenta un altro tassello di una stagione fin qui impeccabile per l'equipaggio ossolano, che centra così il quarto successo consecutivo nel Due Ruote Motrici e consolida la propria candidatura al titolo italiano.