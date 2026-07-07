Le parrocchie di Villadossola e della Valle Antrona unite per i terremotati del Venezuela

Le parrocchie di Villadossola e quelle della Valle Antrona che fanno parte dell'Unità pastorale guidata dal parroco di Villadossola don Massimo Bottarel hanno deciso di donare le offerte raccolte durante le messe di sabato 4 e domenica 5 luglio in aiuto ai terremotati del Venezuela.

“Le nostre parrocchie - spiega don Massimo Bottarel – hanno voluto essere solidali con chi ha perso tutto ed anche spesso dei familiari sotto le macerie. Le offerte raccolte saranno inviate ai terremotati venezuelani tramite la Caritas Italiana”.