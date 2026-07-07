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Attualità | 07 luglio 2026, 11:30

Le parrocchie di Villadossola e della Valle Antrona unite per i terremotati del Venezuela

Il parroco don Massimo Bottarel ha deciso di devolvere le offerte raccolte nel fine settimana a chi ha perso tutto

Le parrocchie di Villadossola e della Valle Antrona unite per i terremotati del Venezuela

Le parrocchie di Villadossola e quelle della Valle Antrona che fanno parte dell'Unità pastorale guidata dal parroco di Villadossola don Massimo Bottarel hanno deciso di donare le offerte raccolte durante le messe di sabato 4 e domenica 5 luglio in aiuto ai terremotati del Venezuela.

“Le nostre parrocchie - spiega don Massimo Bottarel – hanno voluto essere solidali con chi ha perso tutto ed anche spesso dei familiari sotto le macerie. Le offerte raccolte saranno inviate ai terremotati venezuelani tramite la Caritas Italiana”.

Mary Borri

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