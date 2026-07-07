Alzheimer, Asl Vco e Afa insieme per rafforzare il supporto a pazienti e caregiver

L’Asl Vco ha stipulato una convenzione con Afa - Associazione Familiari Alzheimer del Vco, che opera a supporto dei pazienti affetti da Alzheimer e delle loro famiglie, promuovendo servizi assistenziali e socio sanitari.

Con questa convenzione, Afa Vco mette a disposizione dell’Azienda Sanitaria del Vco uno psicologo per lo svolgimento di attività presso il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (Cdcd) di geriatria di Omegna. In particolare, le attività dello psicologo sono finalizzate a coadiuvare i medici specialistici nella prognosi precoce delle demenze e presa in carico e sollievo dei pazienti complessi e loro caregivers. La convenzione avrà una durata di 18 mesi dalla sottoscrizione, avvenuta lo scorso 9 giugno.

Il direttore generale dell’Asl Vco, dottor Francesco Cattel sottolinea: “Questa convenzione rappresenta un passo fondamentale nel consolidamento della rete di supporto per i pazienti affetti da decadimento cognitivo e per le loro famiglie nel nostro territorio. La sinergia con il terzo settore, e in particolare con una realtà storicamente attiva e preziosa come l’Afa Vco, ci permette di potenziare concretamente l’equipe del Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze di geriatria di Omegna. L'inserimento di una figura specialistica come lo psicologo risponde a un bisogno cruciale: affiancare alla competenza clinica e alla diagnosi precoce dei medici un supporto psicologico strutturato, indispensabile per migliorare la qualità della vita dei pazienti complessi e dare un sollievo tangibile ai loro caregiver, che affrontano ogni giorno il grande carico emotivo e assistenziale della malattia”.