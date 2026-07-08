Nuovo passaggio dell’orso in Val Vigezzo: cresce la preoccupazione a Malesco

Torna a farsi vedere l’orso che da ormai diverso tempo si aggira sulle montagne ossolane e, in particolare, in Val Vigezzo. Un nuovo segno di passaggio è stato rilevato nella mattinata di ieri, 7 luglio, sulle alture del comune di Malesco, nelle località Dorbolo e Fèla, dove l’animale è tornato a prendere di mira diverse arnie, come testimoniato da alcune impronte.

Proprio per questo, il comune ha emesso un avviso rivolto a residenti, escursionisti e campeggiatori, con l’invito di prestare la massima attenzione e, in caso di avvistamento, di avvisare immediatamente le autorità competenti. Tramite l’apposita cartellonistica posta nelle aree interessate, si invitano i cittadini a non avvicinarsi all’animale e a non lasciare cibo all’esterno.

“È una situazione difficile - le parole del sindaco di Malesco, Enrico Barbazza -, c’è grande preoccupazione, soprattutto perché l’area in cui l’orso è passato dista meno di un chilometro dall’abitato di Finero. I provvedimenti che ci erano stati assicurati, come la tracciatura dell’orso tramite radiocollare, non sono mai stati messi in pratica”.