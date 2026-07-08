Premosello, divieto di accesso a tutti i sentieri nell'area dell'incendio

Dopo Bannio Anzino, anche dal comune di Premosello Chiovenda arriva un’ordinanza volta alla tutela della sicurezza dei cittadini. Visto l’esponenziale ampliamento dell’area interessata dall’incendio divampato nei giorni scorsi nella zona del Pizzo Proman, che nelle scorse ore ha raggiunto il Parco Val Grande, il sindaco di Premosello ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di transito lungo tutti i sentieri e le piste agro-silvo-pastorali che partono dal comune - comprese le frazioni di Colloro e Cuzzago - e si dirigono verso l’area interessata dall’incendio. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al completo spegnimento delle fiamme e alla successiva bonifica.