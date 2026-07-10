Incendio in Val Grande, scatta il divieto di accesso ai sentieri nel Parco

Il Parco Nazionale della Val Grande è compreso nel territorio di 16 comuni del Vco: in queste ore sono diversi i sindaci che hanno pubblicato o si apprestano a pubblicare un'ordinanza che, in seguito all'incendio che da giorni sta interessando il territorio di Premosello Chiovenda e del Parco stesso, vieta ai cittadini e agli escursionisti il transito ai sentieri che hanno origine nel territorio del proprio comune e si dirigono verso l'area della Val Grande.

Si tratta di ordinanze che variano leggermente nella forma, ma sono uguali nella sostanza e hanno il comune obiettivo di garantire la sicurezza delle persone e consentire il regolare svolgimento delle operazioni di intervento. I sindaci fanno sapere che seguiranno aggiornamenti non appena le condizioni di sicurezza consentiranno la riapertura dei percorsi.

Anche l'Ente Parco Nazionale della Val Grande sconsiglia in modo assoluto qualsiasi ingresso nell'area protetta fino al termine dell'attuale emergenza incendi; l'avanzare delle fiamme ha infatti imposto uno stop immediato alla fruizione della zona. L'appello dell'Ente Parco si unisce quindi ai provvedimenti di molti comuni che hanno emesso specifiche ordinanze sindacali volte a vietare l'accesso a tutti i sentieri e alle strade agro-silvo-pastorali dirette verso l'area protetta. Le ordinanze comunali trasformano di fatto la raccomandazione in un obbligo di legge.

“La priorità assoluta – fanno sapere dal Parco Val Grande - è agevolare il lavoro di chi sta lottando contro le fiamme; tutti gli amanti del trekking e i turisti sono invitati a esercitare il massimo senso civico, annullando ogni escursione programmata nell'area”.