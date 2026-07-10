Beach for Babies 2026, entro l'anno partiranno i lavori del nuovo campo a Madonna di Campagna

I lavori per la realizzazione del nuovo campo da beach volley nell'area dell'ex campo da calcio di Madonna di Campagna prenderanno il via entro la fine del 2026. L'annuncio è arrivato durante la presentazione dell'undicesima edizione di Beach for Babies, in programma dal 27 luglio al 2 agosto in piazza San Vittore a Verbania.

"Solo in questi giorni abbiamo acquisito la disponibilità del terreno", ha spiegato Massimo Ronchi, tra gli organizzatori della manifestazione. Per l'intervento sono già stati accantonati oltre 80 mila euro, frutto della raccolta fondi dell'edizione 2025 del torneo.

Il nuovo impianto sorgerà accanto alla chiesa di Madonna di Campagna e rientra in un progetto più ampio che comprende anche il restauro dell'edificio religioso in vista del cinquecentesimo anniversario della sua fondazione, che ricorrerà nel 2027.

"Come parrocchie e come oratori non potevamo che essere felici di restituire uno spazio ai giovani", ha sottolineato don Riccardo Zaninetti, evidenziando il valore educativo e sociale dell'iniziativa.

Ripercorrendo la storia della manifestazione, il presidente Luca Parma ha ricordato gli inizi del progetto. "Eravamo partiti con l'idea di portare il beach volley nel centro storico di Intra, non immaginavamo certo di arrivare all'undicesima edizione".

Una crescita resa possibile, come ha evidenziato Ronchi, dal sostegno del territorio. "Oggi possiamo contare su 180 volontari, 150 aziende pubbliche e private che ci supportano, numerose associazioni e le istituzioni, a partire dal Comune di Verbania".

Il sindaco Giandomenico Albertella ha ribadito il pieno appoggio dell'amministrazione comunale alla manifestazione. "Ci avete sempre trovato al vostro fianco. A chi anche in questi giorni mi ha chiesto di spostare l'evento ho risposto di no: piazza San Vittore resta la sede di Beach for Babies".

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è anche un pacchetto turistico pensato per gli atleti provenienti da fuori provincia. "Con 390 euro sarà possibile soggiornare all'Hotel Il Chiostro e vivere alcune delle principali attrazioni del territorio, con visite ai Giardini Botanici di Villa Taranto, al Museo del Paesaggio, un giro sul trenino turistico e una navigazione sul Lago Maggiore", ha spiegato Ronchi.

Il programma sarà arricchito anche da due appuntamenti collaterali: una serata musicale, in programma il 22 luglio al Centro Eventi Il Maggiore, e una corsa podistica con partenza da piazza San Vittore, passaggio a Villa Taranto e ritorno nel cuore di Intra.

Beach for Babies guarda però già al futuro. L'obiettivo è far crescere l'associazione non soltanto come organizzatrice di un evento sportivo e benefico, ma come un interlocutore sempre più credibile per enti, aziende e realtà che vogliono investire in progetti di responsabilità sociale, solidarietà e impegno concreto verso il territorio. Al centro della visione c'è soprattutto il protagonismo dei giovani: Beach for Babies vuole coinvolgerli sempre di più, non solo come spettatori o destinatari delle iniziative, ma come parte attiva dell'organizzazione, responsabilizzandoli e rendendoli protagonisti della crescita del progetto.

Alla presentazione era presente anche la vicepresidente della Fondazione Comunitaria del VCO, Francesca Zanetta, a testimonianza del sostegno che la Fondazione continua a garantire alla manifestazione benefica.