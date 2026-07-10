Chiusure all’1 per gli eventi estivi, il Karmageddon punta sulla giornata intera

Il Karmageddon torna a Domobianca365 domani, sabato 11 luglio, in un’estate caratterizzata dal dibattito sugli orari di chiusura degli eventi sul territorio. Dopo le recenti situazioni che hanno coinvolto diverse manifestazioni ossolane, con appuntamenti che hanno visto fissare il termine delle attività all’1 di notte, anche gli organizzatori del festival hanno voluto rivolgersi al pubblico invitandolo ad arrivare già dal pomeriggio.

L’edizione 2026 prenderà il via alle 15 e sarà una giornata dedicata alla musica, alle attività, agli stand e alla socialità nella cornice di Domobianca365. Associazione Karma ha comunicato che le attività di somministrazione e intrattenimento si concluderanno entro l’1, invitando i partecipanti a vivere il festival fin dall’inizio.

"Il nostro invito è semplice: venite a vivere il Karmageddon fin dal primo pomeriggio", spiegano dall’associazione, ricordando come l’evento sia cresciuto negli anni grazie alla partecipazione del pubblico e all’impegno di tanti volontari.

"Negli ultimi tempi molte feste stanno terminando all’una – spiegano gli organizzatori –. Il nostro invito è quindi quello di anticipare l’orario abituale in cui spesso si arriva agli eventi e di vivere il Karmageddon fin dal primo pomeriggio. L’appuntamento non è soltanto una serata, ma una giornata intera da trascorrere insieme".

Sottolineano inoltre come l’organizzazione abbia sempre lavorato in coordinamento con gli enti competenti: "L’obiettivo è garantire un evento sicuro e organizzato, nel rispetto delle regole previste. Quello che vogliamo trasmettere è soprattutto lo spirito della manifestazione: non conta soltanto l’orario finale, ma tutto quello che si vive durante la giornata".