Stalking, viola il divieto di avvicinamento all'ex e tenta la fuga: arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha arrestato nella notte tra domenica e lunedì un uomo di circa cinquant'anni, residente in provincia del Verbano Cusio Ossola, accusato di aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna. Alla vista degli agenti ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

L'uomo era già stato denunciato e arrestato in passato per ripetuti comportamenti persecutori nei confronti della donna, con la quale aveva avuto una relazione conclusasi da tempo. Nei suoi confronti erano già state disposte la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza proposta dal Questore del VCO e, più recentemente, l'applicazione del braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti.

Nel corso della notte del 5 luglio una pattuglia della Squadra Volante ha notato il cinquantenne nei pressi dell'abitazione dell'ex compagna. Quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo, l'uomo ha cercato di allontanarsi correndo, ma è stato fermato poco dopo.

Non avendo fornito spiegazioni convincenti sulla sua presenza in quel luogo e risultando in violazione delle misure cautelari e delle prescrizioni legate alla sorveglianza speciale, gli agenti, d'intesa con il pubblico ministero di turno, hanno proceduto al suo arresto per violazione del divieto di avvicinamento, ai sensi dell'articolo 387-bis del Codice penale. Contestualmente è stato denunciato in stato di libertà anche per la violazione delle prescrizioni previste dalla sorveglianza speciale.

In attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, il cinquantenne è stato posto agli arresti domiciliari.