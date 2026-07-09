Incendio in Val Grande, in azione a Premosello il centro operativo comunale

Il sindaco di Premosello Chiovenda ha attivato in queste ore il Coc, il centro operativo comunale per fronteggiare l’emergenza causata dall’incendio sulle alture del paese. Incendio che tocca una vasta area che sovrasta Cuzzago. Il Centro che opererà dal municipio sarà coordinato dal sindaco Elio Fovanna e dal responsabile comunale della Protezione civile, Ivan Girardi, che saranno in contatto con prefettura, Regione, Provincia e le altre strutture operative.

Al tempo stesso è stato emesso un avviso alla cittadinanza che è stata invitata a non avvicinarsi alla zona dell’incendio e a non ostacolare le operazioni di soccorso. Soprattutto a non usare droni o altri dispositivi che possano interferire con i mezzi aerei che lavorano per spegnere le fiamme. Inoltre l’avviso chiede ai premosellesi di segnalare eventuali altre colonne di fumo, fiamme o situazioni di pericolo al 112.