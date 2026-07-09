Incendi nel Vco, arriva un altro rinforzo dal cielo: l'elicottero Erickson S64 sarà operativo da Cameri

Prosegue il rafforzamento del dispositivo antincendio a supporto del Verbano Cusio Ossola, dove da giorni i Vigili del Fuoco sono impegnati in una complessa emergenza che interessa diverse aree montane. Al momento sull'area operano due Canadair.

Il deputato Stefano Candiani ha reso noto che il Centro operativo aereo unificato (Coau) ha comunicato una significativa modifica nell'impiego dei mezzi aerei nazionali. A partire da oggi, giovedì 9 luglio, e fino al termine dell'emergenza, il velivolo Erickson S64 "Cochise", normalmente dislocato a Preturo, in provincia dell'L'Aquila, sarà trasferito all'aeroporto militare di Aeroporto Militare di Cameri.

Si tratta di un elicottero pesante Erickson S64, già in servizio nel Corpo forestale dello Stato, in grado di trasportare grandi quantità d'acqua (circa 10.030 litri) e particolarmente efficace nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. La sua presenza a Cameri consentirà tempi di intervento sensibilmente più rapidi sul territorio del Vco e nelle aree limitrofe, garantendo un supporto ancora più tempestivo alle squadre impegnate a terra.

Il trasferimento rappresenta un ulteriore potenziamento del dispositivo nazionale di protezione civile predisposto per fronteggiare un'emergenza che continua a richiedere il massimo impegno di uomini e mezzi. Altri cinque Canadair stanno infatti operando sulle altre aree del Piemonte per gli altri incendi attivi.