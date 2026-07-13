Crevoladossola, aperte le domande per l'iscrizione all'albo dei presidenti di seggio

Il Comune di Crevoladossola informa che è aperto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo delle persone idonee a ricoprire l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Possono presentare domanda gli elettori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le richieste dovranno essere inoltrate entro il mese di ottobre e dovranno contenere i dati anagrafici del richiedente, il titolo di studio, la residenza e la professione o attività svolta.

Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune. L'amministrazione precisa che i cittadini già iscritti all'albo non devono presentare una nuova richiesta.

Il Comune ricorda inoltre che la normativa vigente esclude dall'esercizio delle funzioni di presidente di seggio, scrutatore e segretario di sezione alcune categorie di persone. Tra queste rientrano coloro che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto 75 anni, i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Comunicazioni e dei Trasporti, delle aziende di trasporto pubblico regionale o locale, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti comunali impegnati negli uffici elettorali, oltre ai candidati nelle consultazioni per le quali si vota.