Distretto Turistico dei Laghi, Bongioanni invita ad avviare il rinnovo delle cariche

Il rinnovo degli organi del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. L'assessore regionale al turismo, Paolo Bongioanni, ha annunciato l'intenzione di inviare una lettera al presidente del Distretto, Francesco Gaiardelli, per invitare il consiglio di amministrazione a convocare l'assemblea chiamata a rinnovare il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

La questione era già stata affrontata durante l'assemblea dei soci del 19 maggio, svoltasi nella sede della provincia del Verbano Cusio Ossola a Fondotoce. In quell'occasione era stato approvato all'unanimità il bilancio consuntivo, pari a circa 1,4 milioni di euro. Lo stesso Bongioanni aveva espresso un giudizio molto positivo sull'attività del Distretto, definendo ottima l'amministrazione guidata da Gaiardelli e sottolineando gli importanti risultati raggiunti, con un territorio ormai vicino ai cinque milioni di presenze turistiche. Apprezzamenti erano arrivati anche dal presidente della provincia del Vco, Giandomenico Albertella, e dagli altri amministratori intervenuti.

Proprio in quella sede, però, l'assessore aveva chiesto di rinviare il rinnovo delle cariche istituzionali, invitando a non votare i punti relativi al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori. La proposta era stata quella di mantenere gli organi in regime di prorogatio e riconvocare l'assemblea entro la prima metà di luglio, così da consentire alla regione di completare le procedure per le proprie designazioni.

A oggi l'assemblea non è stata ancora fissata e per questo Bongioanni intende richiamare l'attenzione sulla necessità di procedere. "In assemblea avevo chiesto al consiglio di convocare l'assemblea per la prima quindicina di luglio - spiega -. Mi sembra che questo non sia avvenuto e per questo scriverò una lettera, ricordando che il cda è sì in prorogatio, ma è anche scaduto, per cui sarebbe opportuno arrivare alla nomina del nuovo consiglio".

L'assessore precisa che la convocazione rappresenta il presupposto per consentire alla regione di completare il proprio iter. "Nel momento in cui avremo una data, la regione potrà procedere e l'assessore alle partecipate potrà portare in giunta il nominativo da indicare sia per la presidenza sia per il collegio dei revisori dei conti. Successivamente si potrà andare in assemblea".

L'obiettivo, conclude Bongioanni, è quello di arrivare quanto prima al rinnovo degli organi del Distretto, garantendo continuità all'attività di un ente che negli ultimi anni ha registrato risultati significativi nella promozione turistica del territorio. Tra i nodi da sciogliere c'è anche quello relativo alla futura presidenza del Distretto. Nelle ultime settimane, negli ambienti politici e amministrativi, è circolato con insistenza il nome di Antonio Longo Dorni come possibile candidato alla guida dell'ente. Longo Dorni, ex sindaco di Ornavasso e imprenditore nel settore degli eventi turistici e non solo, era già stato presidente del Distretto per due mandati.