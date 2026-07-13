Distretto Turistico dei Laghi, Gaiardelli replica a Bongioanni: "Pronti a convocare l'assemblea, attendiamo un'indicazione della regione"

Dopo l'annuncio dell'assessore regionale al Turismo, Paolo Bongioanni, di voler scrivere al Distretto Turistico dei Laghi per sollecitare la convocazione dell'assemblea destinata al rinnovo delle cariche sociali, arriva la replica del presidente Francesco Gaiardelli, che ribadisce la disponibilità del consiglio di amministrazione ad avviare l'iter non appena arriveranno indicazioni ufficiali dalla regione Piemonte.

"Ho visto l'assessore la scorsa settimana a Recetto, ci siamo parlati, ma non ci ha dato alcuna indicazione sull'assemblea - afferma Gaiardelli -. Vorrei comunicare che il nostro consiglio di amministrazione è a disposizione ed è pronto, aspetta soltanto un'indicazione precisa da parte della regione Piemonte".

Secondo il presidente del Distretto, il rinvio della convocazione non dipende quindi dalla volontà dell'ente, ma dall'attesa delle determinazioni regionali necessarie per completare il percorso delle nomine.

"Ci fa piacere che, se l'assessore scrive, evidentemente abbiano sciolto il nodo politico e trovato una quadra, cosa che prima non c'era ed era evidente a tutti - prosegue Gaiardelli -. Noi siamo a disposizione e attendiamo che la regione ci comunichi quando sarà possibile convocare l'assemblea. Accogliamo con soddisfazione questa indicazione".

Il presidente sottolinea infine che, allo stato attuale, il Distretto non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.