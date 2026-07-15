Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

20264272 Ristorante nelle alture di Ghiffa cerca un/a aiuto cuoco lavapiatti per supporto alle attività della cucina, anche senza esperienza. Tempo determinato part time 34h settimanali iniziale di due mesi, finalizzato alla stabilizzazione.

20264257 Azienda di Premosello Chiovenda cerca un installatore e manutentore di serbatoi gas GPL per utilizzo civile da inserire in tirocinio. E’ richiesto interesse verso il settore dell’impiantistica

20264251 Pizzeria Ristorante a Varzo cerca un/a cameriera/a di sala per accoglienza e assistenza della clientela, presa delle ordinazioni e servizio ai tavoli. Preparazione e riordino della sala e collaborazione con cucina e bar. Lavoro serale a tempo determinato part-time 3 mesi, indicativamente dalle 17:00 alle 23:00. Disponibilità a lavorare nei fine settimana e nei giorni festivi. Possibilità di proroga.

20264250 Pizzeria Ristorante a Varzo cerca un/a aiuto cuoco/a con preferibile esperienza per supporto nella preparazione degli ingredienti e delle pietanze. Lavaggio, pulizia e taglio di verdure, carni e altri alimenti. Riordino e pulizia della cucina e delle attrezzature. Tempo determinato 3 mesi part time, lavoro serale martedì/domenica dalle 17:00 alle 22:30 circa, lunedì giorno di chiusura.

20264217 Ristorante di Domodossola cerca un/a cameriere/a per accoglienza dei clienti e gestione delle prenotazioni, ordinazioni e servizio ai tavoli e cura della mise en place. Si richiede buona conoscenza della lingua italiana, buone capacità organizzative e di lavoro in squadra e autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro. Si offre un contratto a tempo indeterminato part-time di 24-30 ore settimanali. Il lavoro si svolgerà su turni (inclusi weekend) dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 22.30.

20263796 Azienda di Verbania cerca un autista con patente B per smistamento, carico e scarico di prodotti postali dal centro di smistamento agli uffici postali assegnati e viceversa. Tempo determinato 20-25 ore settimanali, da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 14:30.

20263664 Ristorante a Mergozzo cerca un/a cameriere/a per servizio in sala, accoglienza clienti, ordinazioni e riordino e pulizia dei tavoli. E’ preferibile minima esperienza nel ruolo con conoscenza delle lingue inglese, francese, tedesco. Contratto intermittente di 4 mesi part time da Martedì a Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 23.00, il sabato e la domenica turni dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00.

20264169 Per grande condominio in centro a Verbania si ricerca un/a addetto/A alla portineria. Contratto p.time 20h settimanali, da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 più alloggio gratuito e utenze comprese. L'alloggio ospita al massimo una coppia.

20264060 Per due punti vendita di Baveno e Arona, del medesimo titolare, si ricerca un/una addetto/a alle pulizie. Mercoledì mattina 8.00-10.30 a Baveno, giovedì dalle 8.00 alle 10.00 ad Arona. Previsto rimborso spese, contratto iniziale a tempo determinato di 3mesi con possibilità di proroga.