Tra storia e credenze popolari: a Croveo tornano "Le streghe della Valle Antigorio"

Da venerdì 24 a domenica 26 luglio il borgo di Croveo, frazione di Baceno, torna ad ospitare una delle manifestazioni più attese dell’estate: “Le streghe della Valle Antigorio”, che quest’anno giunge alla dodicesima edizione. Conferenze, allestimenti, rappresentazioni e concorsi sono legati da un fil rouge, un vero e proprio percorso tra storia e credenze popolari, grazie ai numerosi approfondimenti culturali, ad incontri e laboratori; spazio anche a momenti di spettacolo e musica dal vivo, sapori tipici e attività didattiche per i più piccoli. “Le Streghe della Valle Antigorio”, organizzato dall’associazione Streghe di Croveo, custodisce anche il prezioso valore della rivisitazione storica ed è occasione utile per approfondire una tematica che conserva luci ed ombre, talvolta ancora non completamente messe a fuoco.

Così, a fianco dei curatissimi allestimenti nelle vie di Croveo, di un mercatino con prodotti artigianali a tema, di un punto ristoro con specialità gastronomiche locali e di incontri e convegni su tematiche legate al mondo delle streghe e agli elementi naturali, l'evento propone attività pensate per far conoscere le antiche tradizioni di questo territorio di montagna, tra cui laboratori, escursioni guidate e visite a strutture erte a testimonianze della vita rurale del tempo che fu.

E la stessa Croveo si mostrerà ai visitatori con l'abito della festa: vie e piazze decorate a tema – grazie alla passione e creatività dei suoi abitanti – saranno da percorrere a passo lento e con lo sguardo rivolto ai caratteristici edifici rurali e alle architetture tipiche di queste vallate ossolane, senza dimenticare di visitare l'antica segheria, recentemente restaurata, il torchio del XVIII secolo, il museo “Casa del Cappellano” e il mulino sul Rio Ghendola.

Non di secondaria importanza il sostegno di due importanti fondazioni: la Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico ha finanziato la realizzazione dei “Pannelli delle streghe”, iconografici e descrittivi, posizionati nel borgo di Croveo a partire da questa edizione; Fondazione Cariplo ha riconosciuto nell'evento un importante valore di promozione delle tradizioni territoriali e di un turismo culturale e consapevole, motivi che hanno portato l'ente a sostenere la manifestazione.

Musica, yoga, laboratori e giochi per bambini, tradizioni popolari, cantine aperte per la degustazione di prodotti locali, un percorso sensoriale e il banco delle erbe saranno alcuni dei momenti collaterali che arricchiranno ulteriormente la manifestazione. Dalle ore 12 di sabato e per tutta la domenica i visitatori potranno degustare specialità tipiche al punto di ristoro e scoprire originali creazioni artigianali passeggiando tra le bancarelle del mercatino presente nel cuore del paese.

Le Streghe della Valle Antigorio è un evento organizzato dall’associazione Streghe di Croveo in collaborazione con Aree Protette dell'Ossola, Gruppo Giovani di Croveo, comune e Pro loco di Baceno, associazione Uno sguardo sulla Valle, associazione Terra Insubra, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico e con il fondamentale e appassionato supporto degli abitanti e dei volontari della comunità di Croveo.