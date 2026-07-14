Estate a Malesco, Finero e Zornasco: una settimana ricca di musica, cultura e appuntamenti per tutta la famiglia

Entra nel vivo la stagione estiva della Valle Vigezzo. La Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco, in stretta collaborazione con l'Ecomuseo ed altre realtà associative del territorio, ha predisposto un variegato cartellone di eventi che animerà il capoluogo e le sue frazioni per tutta la settimana. Ce n'è davvero per tutti i gusti, tra note live, intrattenimento per bambini, tradizioni e attività all'aria aperta.

Si parte oggi, martedì 14 luglio, alle ore 21:00, con la rassegna "Ma che musica Malesco!". Il Cinema Comunale farà da cornice al concerto dal vivo dei "Queen Tett", una band sperimentale formata da Riccardo Sbaffi (voce e tastiere), Giulio Rodinó (chitarra), Matteo Filippini (chitarra), Alessio Bonzani (basso) ed Eduardo Bosch (batteria). La formazione proporrà al pubblico un set energico a cavallo tra il southern rock, il modern blues e il funky.

Mercoledì 15 luglio spazio al teatro e alla creatività giovanile. L’Asilo Trabucchi di Malesco ospiterà la sesta edizione di “Il Teatro nei Paesi”, la nota rassegna itinerante promossa da Progetto RESCUE!. Il programma prevede un laboratorio pomeridiano di canto, teatro e danza (dalle ore 13:00 alle 16:30), seguito alle 16:30 da “Il sentiero condiviso”, lo spettacolo aperto a tutti che rappresenta l'esito finale del percorso svolto con i bambini dell'istituto.

Doppio appuntamento giovedì 16 luglio: la mattina, alle ore 9:30, prenderà il via la quattordicesima edizione di "Passeggiando si impara", una camminata guidata culturale alla scoperta delle bellezze del centro storico di Malesco. Il ritrovo è fissato presso la fontana del Berzelesch, davanti all'Ufficio Turistico. L'evento (a offerta libera) si attiverà con un minimo di 4 iscritti e, su richiesta, potrà essere svolto anche in lingua tedesca. La sera, a partire dalle ore 20:45, in Piazza Ettore Romagnoli (zona Cinema) tornerà l'atteso appuntamento con la "Baby Dance", l'iniziativa a offerta libera dedicata al divertimento dei più piccoli.

La giornata di venerdì 17 luglio vedrà come protagoniste le frazioni: a Zornasco, a partire dalle ore 17:00, la guida certificata Simone Di Pietro condurrà la passeggiata "Dove ogni frazione racconta una storia", un itinerario che attraverserà le vie del borgo antico e che si concluderà con la visita guidata al suggestivo e storico mulino dul Tač (attività a offerta libera). A Finero, dalle ore 21:00, il Gruppo Giovani locale organizzerà la "Karaokata al Minibar" in compagnia di Karamino, una serata all'insegna del canto e del divertimento in musica.

Ricco anche il programma di sabato 18 luglio: dalle ore 17:00 alle 19:00, la Sala Trabucchi ospiterà un laboratorio di autoproduzione di saponi naturali condotto dall'erborista dottoressa Francesca Fusi. Il costo del corso è di 30 euro (materiali inclusi) e i posti disponibili sono limitati. In serata, a partire dalle ore 20:30, la Casa Parrocchiale di Malesco ospiterà la tradizionale Tombola estiva organizzata dalla parrocchia.

La settimana di eventi si chiuderà domenica 19 luglio all'insegna dello sport e della convivialità: a partire dalle ore 8:30 scatterà infatti la gara di bocce a coppie immersa nella natura della Pineta Loana. Per tutta la giornata resterà aperto il chiosco con un punto ristoro a base di carne alla griglia, in attesa della finalissima del torneo prevista per le ore 21:00 presso il Bocciodromo comunale di Malesco.